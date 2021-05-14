Aman dikkat!.. Şampiyon olup virüse yenik düşmeyelim

Celal Toprak yazıyor - İlgili olan ya da olmayan 15 Mayıs Cumartesi günü futbol konuşacak. Süper Ligin sıkıntılı ve uzun maratonu sonuçlanacak ve şampiyon belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları saat 20.30’da aynı anda başlayacak ve saat 22.00 gibi bu yılın şampiyonu belli olacak.

Genellikle şu anda kim daha şanslı, kim şampiyon olur tartışmaları yapılıyor. Biz burada değiliz. Biz farklı bir boyutu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Şampiyon belli olacak. Sonrasında taraftar ne yapacak. Biz bunu konuşmak istiyoruz. Şampiyonluk sevinci yeni üzüntülere yol açacak mı? Soru bu… Bizce açmamalı. Hep birlikte farklı bir duruş sergileyip şampiyonluğu pandeminin yaygınlaşmasına neden olmayacak bir şekilde kutlamamız gerekiyor.

Yoksa bir anda günlerdir büyük sıkıntı ile yaşadığımız evde kalma özverimiz boşa gidebilir. Peki şampiyonluğu virüsün işine yaramayacak şekilde kutlamak mümkün mü!.. Bence mümkün. Hele her dönemde farklı buluşmalar ortaya koyan, inovasyonda sınır tanımayan taraftar gurupları bunu çok rahat yapabilir.

Mesela Beşiktaş’ın dünya markası haline gelmiş taraftar grubu virüse duvar örecek bir kutlama planlayabilir. Hatta dijital bir kampanya bile önerebilir. Beşiktaş şampiyon olursa Çarşı’dan böyle bir beklentimiz var.

Galatasaray’ın şampiyon olması halinde UltraAslan’ın da bu konuda çok ilginç önerilerle ortaya çıkması mümkün. Aynı şekilde Genç Fenerbahçe’nin özellikle Kadiköy’de virüse meydan okuyacak bir buluşma kutlama yapması beklentiler arasında.

Evet şimdi takımların aylardır verdiği mücadeleyi kutlamalarla virüse karşı duruşa dönüştürmenin tam zamanı.

Nasıl bir kutlama şimdiden düşünülmeli ve şampiyonluğu kazanırken virüse yenik düşmemenin yolları aranmalı.

ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYEN TAKIM NE KADAR KAZANACAK?

Bu arada işin ekonomiyle ilgili boyutuna ilişkin de bir şeyler söylemek gerekiyor. Şampiyonluk kupasını kaldıran takım, mali olarak rakiplerinin önünü geçecek.

Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan takım, katılım bedeli olarak 40 milyon euro kazanacak. Bunun yanında Devler Ligi'nde alınacak her galibiyet için de 2.7 milyon euro ve her beraberlik için 900 bin euroyu kasasına koyacak. Ayrıca şampiyon takıma Türkiye Futbol Federasyonu 10 milyon lira ek ödeme yapacak. Bu bütçenin planlı programlı harcanması halinde şampiyon takım rakiplerini sollamakla kalmayacak, yeni bir çıkışın da altyapısını hazırlayacak.





