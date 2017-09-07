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Amasya Taşova YİBO faaliyetlerini durdurdu

- Erkekler Hentbol Süper Lig ekibinin başkanı Sayar: - "Gerekli maddi imkanı oluşturamadığımız için 2017-2018 sezonunda tüm faaliyetlerimizi durdurduk. Bu sezon ligde yer almayacağımız gibi Avrupa kupasına da katılmayacağız"

Amasya Taşova YİBO faaliyetlerini durdurdu


AMASYA (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Amasya Taşova YİBO Kulübü Başkanı Ömer Sayar, "Gerekli maddi imkanı oluşturamadığımız için 2017-2018 sezonunda tüm faaliyetlerimizi durdurduk. Bu sezon ligde yer almayacağımız gibi Avrupa kupasına da katılmayacağız." dedi.

Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Erkekler Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Mogaz ile final oynayarak bu sezon Avrupa Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını hatırlattı.

Kura çekimi sonucu Karadağ ekibi Mojkovac 2005 ile eşleştiklerini aktaran Sayar, "Amasya Taşova YİBO olarak gerekli maddi imkanı oluşturamadığımız için 2017-2018 sezonunda tüm faaliyetlerimizi durdurduk. Bu sezon ligde yer almayacağımız gibi Avrupa kupasına da katılmayacağız. Ülkemizi temsil etme hakkını kazanmamıza rağmen Avrupa Challenge Kupası'nda yer alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sayar, taşrada büyük organizasyonlara katılan takımların büyük sıkıntıları oluştuğuna işaret ederek, "Bu sıkıntıları aşmak için çaba gösteriyoruz. Tabandan tavana kadar herkesin elinden gelen imkanı kullanarak takımların hayatta kalabilmeleri için desteklerini sunmaları bizim için önem taşıyor." diye konuştu.

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