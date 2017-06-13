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Ampute futbol haftası etkinlikleri

- İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı ile Ampute Futbol Milli Takımı farkındalık için gösteri maçı yaptı

Ampute futbol haftası etkinlikleri


İSTANBUL (AA) - Ampute futbol haftası etkinlikleri kapsamında İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı ile Ampute Futbol Milli Takımı, engelli futbolu branşlarının gelişimine dikkati çekmek için gösteri maçı yaptı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde 1-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından desteklenen Ampute futbol haftası etkinlikleri kapsamında, İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı ile Ampute Futbol ve engelli futbolu branşlarının ülkemizdeki gelişimine dikkat çekmek ve farkındalık için gösteri müsabakası gerçekleştirdi." denildi.

Zevkli ve çekişmeli geçtiği aktarılan karşılaşmanın, iki milli takım sporcuları ve teknik ekibinin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdiği kaydedildi.


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