ANKARA (AA) - Ampute Futbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk yarısını Osmanlı Engelliler, maç eksiğine rağmen lider tamamladı.
Ligde 9 haftadan oluşan ilk devre, iki maç dışında tamamlandı. Konya Engellilergücü-Osmanlı Engelliler maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Ligde 21 puanı bulunan Osmanlı Engelliler, bir maçı eksik olmasına rağmen devreyi lider bitirdi.
İlk yarının son haftasında Şahinbey Belediyesi Gençlik ile golsüz berabere kalan İstanbul Yeditepe, Osmanlı Engelliler'in bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Ampute Futbol Süper Lig'de 5. hafta oynanması gereken İstanbul Özürlüler-Şahinbey Belediyesi Gençlik karşılaşması da 7 Ocak 2017 tarihine ertelenmişti.
Ligin 9. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Erciyes-Antalya ASAT Gençlik: 2-3
Melikgazi Belediyespor-Pendik Engelliler: 0-0
İstanbul Özürlüler-TSK Rehabilitasyon Merkezi: 1-0
Şahinbey Belediyesi Gençlik-İstanbul Yeditepe: 0-0