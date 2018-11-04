Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Philippe Bismut Ali İleri
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

Ampute Milli Futbol Takımı, tarihi başarıya çok yakın

- Son Avrupa şampiyonu ay-yıldızlılar, Meksika'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda yarın final maçında Angola ile karşı karşıya gelecek - Milliler, final maçını kazandığı takdirde tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olacak

Ampute Milli Futbol Takımı, tarihi başarıya çok yakın
banner17


İSTANBUL (AA) - Ampute Futbol Dünya Kupası'nda finale yükselen milli takım, yeni bir başarıya imza atmaya çok yaklaştı.

Geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Ampute Milli Takımı, dünya şampiyonluğu için yarın Angola'nın karşısına çıkacak.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda birinci olması halinde Avrupa şampiyonluğunun ardından tarihinin en büyük başarısına imza atacak.

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden milli takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

Kurulduğu andan itibaren kısa sürede uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yılki organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya ulaştı. Daha önce dünya kupalarında üçüncülükler elde eden milli takım, finalde Angola'yı yenerek bu sefer bu organizasyonda şampiyonluk yaşamaya çalışacak.

Bu arada daha önce yarın TSİ 05.00'te oynanacağı açıklanan final karşılaşmasının TSİ 04.00'e alındığı bildirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AmputeDünya KupasıFutbolMeksika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1