Ampute milliler, Avrupa kupası için güç depoluyor





KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 1-10 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kampta şampiyonluk parolasıyla sürdürüyor.

Kartepe'deki bir otelde kampta bulunan milli futbolcular, antrenör Uğur Özcan, yardımcı antrenörler Fatih Ertaş ve Ökkeş Böke yönetiminde çalışmalarını günde çift antrenmanla devam ediyor.

2014 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan ve Polonya'da yapılan EURO Cup 2015 turnuvasında şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı, bu yıl ilk defa 12 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek şampiyonada kupayı kaldırmayı hedefliyor.





- "Rusya ile final oynarız"





Ampute Milli Futbol Takımı Antrenörü Uğur Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta 18 futbolcunun yer aldığını, çalışmaları çok güzel bir havada günde çift antrenmanla sürdürdüklerini söyledi.

Ampute Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İstanbul Riva'da 1-10 Ekim tarihlerinde yapılacağını belirten Özcan, "Şampiyonaya az bir süre kaldı. Sabah ve akşam antrenmanlarımız açma germe, koşu, teknik taktik ve çift kale maç ağırlıklı geçiyor. Havalar sıcak olmasına rağmen, Kartepe'nin havası çok güzel. Bu futbolcularımızı olumlu yönde etkiliyor." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na 12 ülkenin katıldığını ancak milli takım olarak özellikle bu yıl çok geniş ve güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Özcan, "Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Daha önce dünya üçüncülüğümüz ve Avrupa ikinciliğimiz var. Bu başarılarımızı şampiyonlukla süslemek istiyoruz. Rusya ile final oynarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan, futbolcularının arzulu ve istekli olduğunu aktararak, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve sponsorlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.





- Milli takımın gazi kaptanı





Takım kaptanı gazi Osman Çakmak ise Avrupa Şampiyonası öncesi son kamplarını yaptıklarını, her geçen gün daha iyiye doğru gittiklerini belirtti.

Takım halinde tek hedeflerinin, Türkiye'ye gelen Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını Türkiye'de bırakmak olduğunu vurgulayan Osman, "Onun için inşallah kritik bölgede oynayan arkadaşlarımızda sakatlık ve herhangi bir aksilik olmazsa o kupayı almak istiyoruz." dedi.

Osman, Kartepe'deki kamp yerinin ve hava şartlarının futbol için elverişli olduğuna işaret etti.

1997 yılında terörle mücadelede mayına basması sonucu sol ayağını kaybettiğini dile getiren Osman, şunları kaydetti:

"Değerli komutanlarımızın ve hocalarımızın sayesinde ampute futbolla tanıştım. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Takımı'nda futbola başladım. Daha sonra milli takıma seçildim. Milli takım kaptanlığını ve ay-yıldızlı formayı gururla onurla en iyi şekilde taşımanın gayreti içindeyiz. Bize bu ortamı hazırlayan ve bizleri destekleyen hocalarımıza, yöneticilerimize, herkese çok teşekkür ediyoruz."





- Milli takım kadrosu





Kartepe'de, 23 Ağustos'a kadar devam edecek Ampute Futbol Milli Takımı kampı kadrosunda, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünden Osman Çakmak, Muhammet Yeğen, Yaşar Gökçe, Kemal Güleş, Osmanlı Engelliler Spor Kulübünden Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Mustafa Kutulaş Kök, Alican Kuruyamaç, Selim Karadağ, Yeditepe Spor Kulübünden Ömer Güleryüz, Emrah Aldemir, Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünden Barış Telli, Feyyaz Gözüaçık, Mehmet Yunsur, İSOS Spor Kulübünden Mert Yıldız, Serkan Dereli, Konya Engelli Gücü Spor Kulübünden Hüseyin Türkmen ve Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Fatih Karakuş yer alıyor.