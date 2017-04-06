İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 97 yaşında. Doğru ve tarafsız yayıncılık anlayışından ödün vermeyerek sadece ülke sınırları içerisinde değil, dünyada da referans haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansının kuruluşunun 97. yılını kutlarız."