Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kolombiya yardım kampanyası Growtech Ordino henüz kaldırılmadı!
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek

Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde

THY Avrupa Ligi'ndeki iki galibiyetini de deplasmanda alan Anadolu Efes, 10. hafta maçında yarın İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı ağırlayacak.

Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın sahasında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Geride kalan 9 haftada iki maç kazanan Anadolu Efes, iç sahadaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ise ligde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes'in İtalyan temsilcisinden transfer ettiği Krunoslav Simon ile Zoran Dragic, görev almaları halinde yarınki karşılaşmada eski takımlarına karşı forma giyecek.

İstanbul'da galibiyeti yok

AX Armani Exchange Olimpia Milan ile bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 22 kez karşılaşan Anadolu Efes, rakibine sahasında hiç yenilmedi.

İtalyan temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 11 mücadeleyi de kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta ise 5 kez galibiyete uzandı.

İki ekip arasındaki son 5 maçın üçünde Anadolu Efes, ikisinde de AX Armani Exchange Olimpia Milan salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Muhabir: Yunus Kaymaz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesAX Armani Exchange Olimpia MilanSporTHY Avrupa Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5