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Anadolu Efes haftaya damga vurdu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasına damga vurdu.

Anadolu Efes haftaya damga vurdu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasına damga vurdu.

Sezonun 7. haftasında İsrail deplasmanında Maccabi FOX'u 92-72 yenen lacivert-beyazlıların oyuncuları, önemli istatistiklerde zirvede yer aldı.

İsrail deplasmanında kariyerinin en iyi Avrupa Ligi maçını oynayan Errick McCollum, karşılaşmada 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla mücadele ederek 33 verimlilik puanı topladı.

McCollum, bu performansıyla THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) olmayı başardı. ABD'li oyuncu attığı 31 sayıyla da haftanın en fazla skor üreten oyuncusu unvanını elde etti.

Lacivert-beyazlıların Sırp pivotu Vladimir Stimac, İsrail deplasmanında aldığı 13 ribauntla bu alanda haftanın en iyisi oldu. Anadolu Efes'in ABD'li uzunu Bryant Dunston ise savunma performansıyla ön plana çıktı. Dunston, yaptığı 5 blokla haftanın en fazla blok yapan ismi olmayı başardı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

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