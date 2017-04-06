Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'le karşılaşacak.

Wizink Center'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde iki hafta önce play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 17 galibiyet, 12 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. Ligde 22 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ise liderliği garantiledi.

Anadolu Efes'in 4.'lük ihtimali

Anadolu Efes'in düşük olsa da normal sezonu 4. bitirme şansı bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, deplasmanda lider Real Madrid'i yenerse, Panathinaikos Superfoods, Baskonia ve Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyecek.

Sonuçlar böyle olsa bile bu Anadolu Efes'e yetmeyebilir. Panathinaikos Superfoods'la oynadığı iki maçın da normal süresini berabere tamamlayan Anadolu Efes, skorlar istediği gibi olursa Yunan temsilcisinin genel averajda önüne geçmeye çalışacak. Son maçlar öncesi Panathinaikos Superfoods'un +56, Anadolu Efes'in ise +22 averajı bulunuyor. Anadolu Efes'in 34 sayılık averajı kapatması ise oldukça zor görünüyor.​

Muhabir: Elif Nur Çolak