Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 91-83 yenildi.

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu

ANKARA (AA) - Anadolu Efes, son bölümünde Dunston ve Simon ile sayılar bulduğu ilk çeyreği, 26-22 üstünlükle bitirdi. Zalgiris Kaunas, Ulanovas'ın 13 sayı kaydettiği 2. periyottaki hücum performansıyla soyunma odasına 47-44 önde gitti.

Ev sahibi Zalgiris, savunmaların sertleştiği 3. çeyreğin sonunda farkı 5 sayıya (66-61) çıkardı. Davies'in peş peşe sayılarıyla bitime 8 dakika kala 71-61 üstünlük kuran Zalgiris Kaunas, farkı maçın sonuna kadar korudu ve sahadan 91-83 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 7. yenilgisini, Litvanya temsilcisi ise 5. galibiyetini aldı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolSporTHY Avrupa LigiZalgiris Kaunas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5