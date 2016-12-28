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Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşılaşacak.

Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

Sezonun geride kalan bölümünde yedişer galibiyet ve mağlubiyet alan Anadolu Efes ligde 8. sırada yer alırken, 9 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise averajla 2. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarındaki 571. maç
Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 571. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 570 maçın 321'ini kazandı, 249'unda ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 322 karşılaşmada ise 164 galibiyet ve 158 yenilgi aldı.

Real Madrid ile 25. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Real Madrid ile 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında şu ana kadar oynanan 24 maçın 7'sini Anadolu Efes kazanırken, 17'si ise İspanyol ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Takımlar arasında Avrupa Ligi'nde yapılan 22 maçın 6'sını Anadolu Efes, 16'sını da Real Madrid kazandı.

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