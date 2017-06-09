Ancelotti'nin yardımcısı Sagnol oldu

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, eski futbolcusu Fransız Willy Sagnol'u teknik direktör yardımcılığına getirdi.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Sagnol'un İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin yardımcılığına getirildiği bildirildi. Ayrıca, 2000-2009 yıllarında Alman ekibinde forma giyen Sagnol ile 2 yıl anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Bayern Münih formasıyla 2009'da futbolculuk kariyerini noktalayan Willy Sagnol, son olarak Fransa'nın Bordeaux takımında teknik direktörlük yapmıştı.