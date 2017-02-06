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Anji'den engelli öğrencilere ziyaret

- Antalya'da kamp yapan Anji'nin futbolcuları, Serik'te engelli öğrencilerle bir araya geldi

Anji'den engelli öğrencilere ziyaret

ANTALYA (AA) - Rusya Premier Lig takımlarından Anji'nin futbolcuları, Serik’te engelli öğrencileri ziyaret etti.

Antalya’da kamp yapan Anji'nin futbolcuları, Serik Tekeli İlkokulunda özel sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, ziyarette yaptığı konuşmada, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde iyi yönde yeni gelişmeler olduğunu belirterek, "İnşallah devam eder. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rusya'dan gelen mesajlar olumlu. Önümüzdeki dönemde Antalya'ya, Serik'e ve ülkemize Rus turist bekliyoruz." dedi.

Anji'nin genel müdürü Abdullaev Said ise devre arası kamp çalışmaları için her yıl Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Bu tür sosyal etkinlikleri sürekli yaptıklarını dile getiren Said, "Türkiye'de çeşitli sosyal projeler yapmaya devam edeceğiz. Dağıstan'da, Rusya'da sizlerin her zaman bir dostu var. Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğun yeniden başlamasıyla iki dost ülke her zaman birbirine destek olmalıdır." diye konuştu.

Ziyarette futbolcular, öğrencilere forma ve çeşitli hediyeler verdi. Programın sonunda oyuncular, üzerinde Türk ve Rus bayrakları olan pastayı keserek, öğrencilere ikram etti.

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Anahtar Kelimeler:
AnjiFutbolRusyaSerik Tekeli Ilkokulu
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