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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım süreci başlıyor

Yeniden yapılması planlanan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yer alan amatör kulüplere tahsis edilen odaların boşaltılması istendi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım süreci başlıyor

ANKARA (AA) - Yeniden yapılması planlanan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yer alan amatör kulüplere tahsis edilen odaların boşaltılması istendi.
19 Mayıs Stadı'nın yıkım süreci için girişimlere başlandı. Stadın altında amatör kulüplere tahsis edilen odaların boşaltılması için resmi yazı gönderildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden amatör kulüplere gönderilen yazıda, 19 Mayıs Stadı'nın zemin etüt ve yıkım çalışmaları başlatılacağı için kendilerine tahsis edilen odaların 30 gün içinde boşaltılması istendi.
Muhabir: Halil İbrahim Avşar

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Anahtar Kelimeler:
YıkımSporFutbolAnkara 19 Mayıs StadıAmatör Kulüp
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