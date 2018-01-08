Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Ankaragücü'ne destek müjdesi

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetim kurulu üyelerinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Başkan Tuna Ankaragücü'ne yardım kararı alacaklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Ankaragücü'ne destek müjdesi

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Başkan Tuna ise Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda MKE Ankaragücü'ne yardım kararı alacaklarını müjdeledi.

Yiğiner, Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle Ankara'da hızlı bir değişim yaşandığını ve pozitif havanın hakim olduğunu vurgulayarak "Sayın Başkan'ın yapıcı açıklamaları, toplumun her kesimini kucaklaması, eşit hizmet anlayışı, ortak akıl vurgusu Ankara'da yeni bir sinerji oluşturdu. Başkanımızın maçımıza gelerek bizlere destek olması, şahsım ve yönetim kurulunu olduğu kadar taraftarlarımız ve camiamızı da mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte, zirveye giden yolda Sayın Başkanımızın desteğinin devam etmesini istiyoruz. Yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna da ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ankaragücü, Ankara'nın en önemli markalarından biridir. Zor şartlar altında önemli ve başarılı işlere imza atıyorsunuz. Güçlü rakipleri geride bırakarak ilk yarıyı lider bitirmeniz, tüm Ankaralıları olduğu kadar beni de sevindirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak zirveye giden yolda şehrimizin takımına bizler de destek olmak istiyoruz. Bu anlamda bugün gerçekleştireceğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde meclis üyesi arkadaşlarımın da iradesiyle inşallah destek kararı alacağız. Bizler, belediye olarak mevcut imkanlar çerçevesinde şehrimizin takımına can suyu vermek istiyoruz. Gönül ister ki daha çok destek olalım ancak yükümüz ağır, imkanlarımız kısıtlı. Ben buradan tüm Ankaralılara sesleniyor ve şehrimizin takımına destek olmaya davet ediyorum."

Muhabir: Ö. Buğra Ersavaş

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa TunaAnkaragücüKulüp Başkanı Mehmet YiğinerSporTFF 1. LigZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5