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Ankara Mahalli Off-Road Kupası

- Kupanın 2. yarışını, İsmail Ayhan kazandı

Ankara Mahalli Off-Road Kupası


ANKARA (AA) - Ankara Mahalli Off-Road Kupası'nın 2. ayağında İsmail Ayhan birinci oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Parkur Form-Ofset Dijital Matbaacılık'ın katkılarıyla Beytepe'de gerçekleştirilen organizasyon, 2. gün mücadelesiyle tamamlandı.

26 aracın katıldığı, 7 etaplık yarışta genel klasman birinciliğini, Mitsubishi L200 ile mücadele eden İsmail Ayhan ve yardımcı pilotu Levent Köremezli elde etti.

Nihat Keskin ve Yasemin Toker (Suzuki Vitara) 2'nci, Hasan Armutçu ve Aysun Kayıran (Land Rover Defender) ise 3'üncü oldu.

Organizasyonun henüz yeri belirlenmeyen son ayağı, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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Ankara Mahalli Off-Road Kupasıİsmail AyhanOtomobil Sporları
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