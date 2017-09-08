Anne-kız tedavi için başladıkları triatlonda başarı elde etti





ANTALYA (AA) - Antalya'da anne ve kızı bel fıtığı rahatsızlığından kurtulmak için başladıkları triatlon sporuyla profesyonel olarak ilgilenmeye başladı.

Antalya'da bel fıtığından ameliyat edilen anne Cennet Teker (56) ile bel fıtığı rahatsızlığı bulunan kızı Çiğdem Teker (35), bu rahatsızlığı atlatmak için yıllar önce triatlon sporuna başladı. Anne ve kızı profesyonel olarak ilgilenmeye başladıkları bu sporda çeşitli dereceler elde etti.

Cennet Teker, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2004'te bel fıtığından ameliyat olduğunu, daha sonraki süreçte fıtığın 3-4 kez daha tekrarlaması üzerine fitnesse başladığını söyledi.

Sonrasında bisiklet ve yüzme sporlarına da ilgi duyduğunu aktaran Cennet Teker, Marmaris'te yapılan Master yüzme yarışında kendi yaş kategorisinde birinci olduğunu belirtti.

Anne Teker, yarışlara katılıp derece almanın çok hoşuna gittiğini anlatarak, "Kızımı 'gel sende bisiklet öğren, daha da ilerlet' diye ikna ettim. 'Yok yapamam' diyen kızımdan beklemediğim bir performans gördüm. Sabah 5.30'da kalkıp antrenmanlar yapıyoruz. Sonra, 'triatlon yarışlarına katılalım mı' diye sordu. İki yarışa katıldı. Yarışlarda eğlenerek yarışıyor, madalyalar kazanıyoruz." diye konuştu.

Kızıyla spor yapmanın güzel bir duygu olduğunun vurgulayan Cennet Teker, giydikleri "analı-kızlı" tişörtleriyle herkese örnek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.





- Hobi olarak başladılar







Çiğdem Teker ise 6 yaşında başladığı yüzme sporunu, 12 yaşında bıraktığını, üniversite eğitimin ardından başladığı iş hayatında annesi gibi fıtık rahatsızlığına yakalandığını söyledi.

Bu rahatsızlığı atlatmak için yüzmeye başladığını, sonra annesini de yüzmeye başlamaya ikna ettiğini aktaran Teker, şunları kaydetti:

"10 yıldır mali müşavir olarak çalıştığım için çok yoğun bir tempom var. Daha önceleri 'vaktim olmaz, asla yapamam, çok yoğun tempoyla çalışıyorum' derken, saat 05.30'da yataktan kalkmış ve spora hazırlanmış bir şekilde buluyorum. Triatlona annemle birbirimize çok destek vererek başladık. Aile bağı daha fazla kuruldu. Anneli-kızlı olarak triatlona devam ediyoruz. Spora daha çok gönül verdik. Hobi olarak başladık, profesyonel anlamda sürdürüyoruz."