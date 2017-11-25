Annesi antrenörü oldu





ANTALYA (AA) - YUNUS İÇEN - Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Naz Bakaç, annesinin desteğiyle evlerinin bahçesinde hazırlandığı Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası'nda şampiyonluğa uzandı.

Annesi Derya Bakaç'ın yönlendirmesiyle dört yıl önce karateyle ilgilenmeye başlayan 10 yaşındaki Naz Bakaç, çıktığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

Aldığı galibiyetleri ve madalyalarını karateye başladığı ilk günden itibaren en büyük destekçisi olan annesine armağan eden Bakaç, eğitim hayatına da aksatmadan devam ediyor.

Derslerini yaptıktan karate kıyafetlerini giyen Naz Bakaç, soluğu antrenman sahası gibi kullandığı evlerinin bahçesinde alıyor. Bakaç, ilk antrenörü olarak gördüğü annesinden de direktifler alıyor.

Bahçede yaptığı antrenmanlarda annesinin "Hadi kızım, sen yaparsın.", "Bravo, aferin." gibi söylemleriyle çıkacağı müsabakalara hazırlanan Bakaç, formunu korumak için azimli ve disiplinli çalışmayı bırakmıyor.





- Annesinden aldığı hayır duası hırslandırdı





Naz Bakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlara ve müsabakalara çıkmadan önce annesinin hayır duasını aldığını söyledi.

İlerleyen süreçte dünya şampiyonu olmak için her gün azimle çalıştığını aktaran Bakaç, karateyi bir yaşam biçimi olarak gördüğünü dile getirdi.

Evlerinin bahçesindeki alanda antrenman yaptığını belirten Bakaç, "Annemi ilk antrenörüm olarak görüyorum. Antrenmanlara ve müsabakalara çıkmadan önce annemin desteğini alıyorum. Bu destek bana güç veriyor. İlk çıktığım müsabakada ikinci oldum. Annem beni çok hırslandırdı ve yerimin birincilik kürsüsü olduğunu söyledi. Erzurum'da yapılan Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası'nda çıktığım ilk milli maçımda yıldızlar kategorisinde şampiyon oldum. Annemin isteğini yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Karateyi çok sevdiğini dile getiren Naz Bakaç, "Karate benim hayatımın bir parçası. Karate yapmadığım zaman kendimi boşlukta gibi hissediyorum. Annemin desteği ve hayır duası bana başarıların kapılarını açıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Kızımla gurur duyuyorum"





Anne Bakaç ise çok hareketli olan kızını enerjisini atabilmesi için karateye başlattıklarını kaydetti.

Antrenmanlar ve turnuvalar öncesi çok heyecanlanan kızını sakinleştirdiğini anlatan Bakaç, "Kızım her müsabaka öncesi benden destek almak istiyor. Turnuvalara katılmadan önce evde motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Turnuvalara beraber gidiyoruz. İlk antrenörü benim. Acemiliğini benim üzerimde atıyor. Kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bakaç'ın antrenörü Emin Akar da Naz'ın çok hırslı, azimli ve başarılı bir sporcu olduğunu bildirdi.