Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

Antalya 2 bin futbol takımını ağırlamaya hazırlanıyor

- Yeni yılın ilk aylarında kamp çalışmaları için yaklaşık 2 bin futbol takımına ev sahipliği yapacak Antalya'daki tesislerde, tüm hazırlıklar tamamlandı - Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu: "Şu anda kentimizdeki modern tesisler, futbol takımlarının kullanımı için hazır. Yeni yılla birlikte Antalya'da futbol turizminde ciddi hareketlilik olacak" - TFF Antalya Bölge Müdürü Köksalan: "Antalya, FIFA kriterlerine uygun sahalarıyla kamp çalışmalarına hazır"

Antalya 2 bin futbol takımını ağırlamaya hazırlanıyor


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Antalya, 2018 yılının ilk aylarında çeşitli ülkelerden yaklaşık 2 bin futbol takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İklimi, FIFA kriterlerine uygun sahaları, otellerindeki yüksek hizmet ve teknik imkanlarıyla spor turizminin de adresi olan Antalya, yeni yılla birlikte Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarına ev sahipliği yapacak.

Özellikle Belek Turizm Merkezi'ndeki otelleri tercih eden Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Avusturya, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Arap ülkelerinden futbol takımları, kamp çalışmaları için rezervasyonlarını yaptırdı.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok ülkeden futbol takımının kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Kentte futbol turizmi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Hacıcaferoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, Antalya'nın öncülük ettiği futbol turizmiyle bir kez daha dünyaya tanıtılıyor. Şu anda kentimizdeki modern tesisler, futbol takımlarının kullanımı için hazır. Yeni yılla birlikte Antalya'da futbol turizminde ciddi hareketlilik olacak. Bu hareketlilik, turizmde kış döneminin de dolu geçmesinin yanı sıra ülkemizin tanıtımı açısından büyük fayda sağlayacak."


- Köksalan: "Futbol takımlarının gözdesi Belek"


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da kentin FIFA kriterlerine uygun sahalarıyla kamp çalışmalarına hazır olduğunu vurguladı.

Kentteki futbol sahalarıyla ilgili bilgi paylaşan Köksalan, şunları kaydetti:

"Antalya genelinde kriterlere uygun 200'e yakın çim antrenman sahası var. Bu sahalar, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar olan alanda. Bunların büyük çoğunluğu Belek'te. Kamp çalışmaları için futbol takımlarının büyük çoğunluğu en fazla çim sahanın bulunduğu Belek'teki otelleri seçiyor. Kadriye, Kundu, Side ve Alanya'da da önemli tesislerimiz bulunuyor. Ayrıca kentimizde 3 büyük futbol sahası var. Biri 35 bin 500 kişilik Antalya Stadı, biri 15 bin kişilik özel bir okulun stadı, diğeri ise 10 bin kişilik Akdeniz Üniversitesinin stadı."

Köksalan, mart sonuna kadar devam edecek kamplara yaklaşık 2 bin takımın katılmasını beklediklerini vurgulayarak, "Spor turizminin 2017 yılı sonu itibarıyla ülke ekonomisine katkısının 1 milyar doların üzerinde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.


- Tesislerin kamp hedefi arttı


Regnum Carya Golf Spa Satış ve Pazarlama Direktörü Dede Akkaş da 3 Ocak'tan itibaren mart sonuna kadar 18 futbol takımını ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şu ana kadar Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Avusturya ve Balkan ülkelerinden 9 kulüple sözleşme imzaladıklarını açıklayan Akkaş, "Geçen yılla kıyasladığımızda, bir önceki sene 10 ekibi ağırlamıştık çünkü Rusya'dan takım gelmemişti. Geçen yıla göre kampta iki katına çıkma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFutbolKampLigSAHATesis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5