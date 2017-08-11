ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl Haluk Yelten anısına düzenlenecek 2. Açık Su Yüzme Yarışı, 27 Ağustos'ta yapılacak.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Deniz Ticaret Odasının katkılarıyla gerçekleştirecekleri Antalya Haluk Yelten Açık Su Yüzme Yarışı'na yoğun katılım beklediklerini söyledi.

İlki geçen yıl düzenlenen organizasyonun bu sene, 1970'li yıllarda Antalyaspor lisansıyla yüzen ve Türkiye dereceleri elde eden merhum Haluk Yelten adına yapılacağını ifade eden Tanır, "Antalya Açık Su Yüzme Yarışı, Antalyaspor Yaz Kupası etkinliklerimizin en önemlisi. İlkini geçen yıl Ziya Özden anısına gerçekleştirmiştik. Organizasyonun geleneksel hale gelip uluslararası niteliğe kavuşması en büyük hedefimiz." dedi.

Tanır, organizasyonla dünyaca ünlü Antalya'daki falezleri daha güzel tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti. "Antalya Yüzüyor" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Tanır, kentte yüzme sporunu eski günlerdeki gibi etkin hale getirmek istediklerini vurguladı.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Şimşek de organizasyonun paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplantıda, Antalyaspor Yüzme ve Sutopu Sorumlusu Alp Özel, program hakkında bilgi verdi.

Sporcuların katılacağı 3 bin 500 ve bin 500 metre ile halka açık 500 metre olarak üç kategoride planlanan yarışların startı Mermerli, Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe ve Şirinyalı plajlarından verilecek.

Erdal İnönü Parkı Plajı'nda sona erecek yarışlarda, genel klasmanda ilk üçe gireceklere kupa, yaş gruplarındaki sporculara da madalya takdim edilecek.