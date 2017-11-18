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"Antalya'dan 3 puanla dönmek istiyoruz"

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek: - "Allah'ın izni ile kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz"


ANTALYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Gevrek, Manavgat ilçesinde savunma sporlarının yapıldığı bir spor salonunun açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç arasında lige iyi hazırlandıklarını, Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılarak çıkışlarını sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İyi bir rakiple karşılaşacaklarına dikkati çeken Adil Gevrek, "Aytemiz Alanyaspor Kulübü bizimle çok ilgilendi. Çok iyi karşıladılar. Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum. Kulüplerde dostluk önemli. Bizim de Alanya ile dostluğumuz var. Her iki takım da profesyonel. İnşallah iyi bir futbol, iyi seyir olur. Antalya'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. En kötü 1 puan, ama hedefimiz 3 puan almak. İyi hazırlandık. Takımımız maça hazır. Allah'ın izni ile kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

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