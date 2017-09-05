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Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Yeni transfer Vainqueur, takımla ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sınırlı alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona eren idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


- Vainquer ilk antrenmanına çıktı


Kırmızı-beyazlı kulübün yeni transferi ettiği William Vainqueur, sağlık kontrolünün ardından takımıyla ilk idmanına çıktı.

Öte yandan sezon başında kasık fıtığı sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen ve hafta sonu Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında 35 dakika sahada kalan Jeremy Menez, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.

Sandro Raniere'nin fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı antrenmana, sakatlıkları süren diğer oyuncular Mustafa El Kabir, Zeki Yıldırım ile İsviçre Milli Takımı'na çağrılan Johan Djourou katılmadı.

Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



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