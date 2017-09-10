Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, sarı-kırmızılı takımın ilk 11'ini üst üste dördüncü maçta da değiştirmedi - Antalyaspor taraftarları, Galatasaray maçına büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu

Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da başlangıç kadrosu yine değişmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 3 haftasındaki Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında olduğu gibi Antalyaspor karşısına da yine aynı 11'le takımını sahaya çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.


- Antalyaspor'da 4 değişiklik


Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de çıkan ve bir gol atan Samir Nasri'yi, sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. Nasri'nin yerine Danilo'yu oynatan Çalımbay ayrıca, kaleci Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, Aydın Karabulut'un yerine El Kabir'e, Salih Dursun'un yerine de Yekta Kurtuluş'a ilk 11'de yer verdi.


- Tribünler doldu


Antalyaspor-Galatasaray müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu.

Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayan Galatasaray ile oynanmasının yanı sıra Antalyaspor'un Jeremy Menez, Samir Nasri gibi transferleri taraftarları stada çekti ve Antalya Stadı'nın tribünlerinde boş yer kalmadı.

Antalyaspor Kulübünün bu maç öncesi taraftarları maça davet için bilboardlara astığı reklamlar da karşılığını buldu.


- Eto'o'ya özel ilgi

Ev sahibi ekibin taraftarları, hafta içi yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini söyleyen oyuncuları Samuel Eto'o'ya özel ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Eto'o'ya destek vermek için tezahüratlar yapıp, yıldız oyuncuya "üçlü" çektirdi.


- Konuk ekibi taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı


Galatasaray taraftarları, Antalya Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 500 kişilik konuk ekip taraftarı, takımlarına destek verdi.


- Kadro anonsunda Ozan Tufan hatası


Karşılaşma öncesinde takım kadrolarının anonsu sırasında, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan'ın adı, Antalyaspor kadrosu içinde anons edildi.

Maç kadrolarının anonsunu yapan görevli, Antalyaspor'un yedek kadrosunun açıklandığı esnada kaleci Ozan Evrim Özenç'in yerine, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın ismini söyledi.

Taraftarlar yapılan anonsu şaşkınlıkla karşıladı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalyasporFutbolGalatasaraySüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5