Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier yönetimindeki...

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin topla çeşitli çalışmalar yaptı.

İdmana, altyapı oyuncularından Oğuzhan Kolak, Cenk Şen, Hamdi Tayfun Yılmaz, Mustafa İnan ve kaleci Sefa Us da katıldı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından Kayseri'ye gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor karşılaşması, saat 16.30'da başlayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAntrenmanFutbolKayserisporZiraat Türkiye Kupası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5