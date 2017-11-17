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Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk: Kulübe ihanet eden insanlar var

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kendi çıkarları için Antalya şehrine ve kırmızı-beyazlı kulübe ihanet eden insanlar olduğunu söyledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk: Kulübe ihanet eden insanlar var

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü genel kurul isteğiyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında duygusal anlar yaşadığı için tamamlayamadığı konuşmasının, speküle edildiğini belirtti.

Konuşmasıyla ilgili yarım kalan kısımları tamamlamak istediğini ifade eden Öztürk, kendisine ve yönetime verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti.

Antalyaspor'a zarar veren kişiler olduğunu ve takımın ahenginin bozulmaya çalışıldığını savunan Öztürk, "Bunlar her kulüpte olabilir ama bu organize şekilde oluyorsa bunları iyi araştırmak, konuşmak lazım. Antalya şehrinin ve Antalyaspor'un bağırsaklarını temizlemesi lazım. Kendi kişisel çıkarları için şehre ve kulübe zarar veren, ihanet eden insanlar var." ifadelerini kullandı.

Basında "ısmarlama" haberler yapıldığını ve kafaların karıştırılmaya çalışıldığını ileri süren Öztürk, Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını ve süreci en iyi şekilde yönetmeye devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: Orhan Çiçek

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