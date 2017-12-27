Antalyaspor, ligin ikinci yarısından ümitli





ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlayan Antalyaspor, ikinci yarıda performansını arttırmayı hedefliyor.

Ligde bu sezon ilk yarıda 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, attığı 19 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

Sahasındaki 9 maçtan 4'ünden (Osmanlıspor 3-0, Kasımpaşa 2-1, Kardemir Karabükspor 2-1, Aytemiz Alanyaspor 3-1) galibiyetle ayrılan Antalyaspor'un, iç sahadaki 3 karşılaşması (Teleset Mobilya Akhisarspor 2-2, Galatasaray 1-1, Gençlerbirliği 1-1) berabere, 2 maçı ise (Göztepe 1-3, Fenerbahçe 0-1) mağlubiyetle sonuçlandı.

İç sahada 15 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 11 gol yedi.

Deplasmandaki 8 karşılaşmadan hiçbirini kazanamayan Antalyaspor, bu maçlardan 2'sinden (Evkur Yeni Malatyaspor 1-1, Atiker Konyaspor 1-1) beraberlik, 6'sından (Beşiktaş 2-0, Kayserispor 2-0, Demir Grup Sivasspor 3-1, Bursaspor 4-0, Trabzonspor 3-0, Medipol Başakşehir 4-1) mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasman maçlarında sadece 2 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, 4 gol attı, ağlarında 20 gol gördü.

Ligin ilk yarısında iki teknik direktör değişikliğine giden Antalyaspor, Rıza Çalımbay ile ilk 5 haftada 2 mağlubiyet, 3 beraberlik, Brezilyalı teknik adam Leonardo Araujo ile 8 haftada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Kırmızı-beyazlılar, Çalımbay ile Araujo ayrıldıktan sonra takımı maçlara hazırlayan altyapı direktörü David Badia Cequier'ın teknik sorumluluğunda ligde oynadığı 4 maçta, 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor, Süper Lig'de geçen sezon ilk yarıyı 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 25 puanla 7. sırada tamamlamıştı.





- "Futbolcuların mücadelesi umut verici"





Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, AA muhabirine ilk yarıyı değerlendirdi.

"Büyük umutlarla başladığımız sezonda maalesef yaşadığımız olumsuzluklar, hedeflerimizde sapmalara sebep oldu." ifadesini kullanan Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Sezon başından itibaren yaşadığımız çok sayıdaki sakatlık, özellikle bazı yeni transferlerimizin uyum sorunu yaşamaları, teknik direktör ayrılıkları ve bazı krizler, bu sapmada etkili oldu. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen takımını desteklemeyi hiç bırakmayan taraftarlarımızın gücü, Antalyaspor'un her türlü zorluğun altından kalkabileceğini bizlere gösterdi. Futbolcularımızın özellikle son maçta (Aytemiz Alanyaspor) ortaya koyduklara mücadele, istek ve ruh, gelecek için umut verici. Hedef, şehir olarak kenetlenip, zor günlerin üstesinden gelmek, Antalyaspor'u layık olduğu yerlere taşımak olmalıdır."



