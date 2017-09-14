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"Antalyaspor maçında 3 puan alırsak önümüz açılır"

- Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: "Antalyaspor'un bir futbolcusuna verdiği para, herhalde bizim tüm bütçemiz demek ama yarın göreceğiz, maç transferlerle bonservis bedelleriyle oynanmıyor, sahada ter akıtarak oynanıyor"

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynayacakları Antalyaspor maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin göze hoş gelen, iyi bir futbol sergilediğini, çok sayıda yeni oyuncunun takıma dahil olmasına rağmen uyum sürecini çabuk atlattıklarını belirtti.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk deplasman galibiyetini aldıklarını, bunun anlam kazanabilmesi için de sahalarında Antalyaspor'u yenmeleri gerektiğini ifade eden Bedir, "Her zaman söylediğim gibi galibiyetin sevinci cumartesi gecesi bitti. Sonra Antalyaspor maçını düşünmeye başladık. Eğer Sivasspor karşısındaki galibiyetin bir anlamı olacaksa Antalyaspor'u yenmemiz lazım. Antalyaspor maçında da 3 puan alırsak önümüz daha da açılır." diye konuştu.


- "Bu sefer o fırsatı vermeyeceğiz"


Bedir, önceki yıllara göre taraftar sayısında artış olduğunu bundan sonraki süreçte Kayseri'de oynanacak maçların deplasman takımları için zor geçeceğini dile getirdi.

Tribünleri doldurmasını bekledikleri 20 bin seyircinin önünde Antalyaspor'u yeneceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Antalyaspor çok güçlü bir takım, geçtiğimiz yıl da çok güçlüydü. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon bir veya iki puanı varken geldi bizi yendi, ondan sonra tırmanışa geçti. Bu sefer o fırsatı vermeyeceğiz. Antalyaspor çok iyi transferler de yaptı. Bazen büyük kulüpler kendilerini rakamsal olarak karşılaştırıyorlar. Biz de karşılaştıracak olursak Antalyaspor'un bir futbolcusuna verdiği para, herhalde bizim tüm bütçemiz demek ama yarın göreceğiz, maç transferlerle bonservis bedelleriyle oynanmıyor, sahada ter akıtarak oynanıyor. Bu maçtan da alnımızın akıyla çıkarız inşallah."

Kayserispor ile Antalyaspor, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erol BedirFutbolKayserisporSüper Lig
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