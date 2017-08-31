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Antalyaspor, Nazım Sangare'yi transfer etti

- Kırmızı-beyazlı ekip, Almanya 3. Lig ekibi Osnabrück'te forma giyen Nazım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Nazım Sangare'yi transfer etti

ANTALYA (AA) - Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Almanya 3. Lig ekibi Osnabrück'te forma giyen 23 yaşındaki Nazım Sangare ile sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Şefik Öz, savunma oyuncusu Nazım Sangare ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Nazım Sangare de Türkçesinin iyi olmadığını ancak her şeyi anlayabildiğini dile getirerek, "Kulüp başkanına, Rıza hocama ve tüm Antalyaspor'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bana çok büyük bir şans veriyor. Şu anda çok mutluyum ve inşallah burada da mutlu olacağım." diye konuştu.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Türk asıllı 23 yaşındaki Nazım Sangare, Borussia Mönchengladbach II, Alemannia Aachen ve Fortuna Düsseldorf II takımlarında forma giymişti.

İmza törenine Antalyaspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Haldun Kilit de katıldı.

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