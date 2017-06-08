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Antalyaspor, Salih Dursun'u kadrosuna kattı

- Kırmızı-beyazlı kulüp, Salih Dursun ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Salih Dursun'u kadrosuna kattı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı kiralık olarak giyen futbolcu Salih Dursun ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih Dursun ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Terzioğlu, devre arasında Galatasaray Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrolarına kattıkları Salih Dursun'un görev yaptığı maçlarda iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yönetimin kurulunun ortak kararıyla, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Terzioğlu, bu transfer için Galatasaray'a 250 bin lira bonservis bedeli ödeyeceklerini kaydetti.

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AntalyasporAntalyaspor Asbaşkanı Bora TerzioğluGalatasaraySalih DursunSpor Toto Süper LigSüperlig
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