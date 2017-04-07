Antalyaspor ve Alanyaspor başkanları fuarda buluştu





ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun kulüp bilinirliğinde ve performans olarak takıma katkı sağladığını söyledi.

Öztürk ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ANFAŞ Expo Center'da, Dışişleri Bakanlığı çatısı altında, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Kalkınma, Gençlik ve Spor ile Sağlık Bakanlıkları tarafından desteklenen, Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX) kapsamında düzenlenen panelde bir araya geldi.

Ali Şafak Öztürk, Antalya gibi bir şehrin Süper Lig'de 2 takımının bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

Kulübü tanıtırken, ön konuşmalarda ilk söyledikleri ismin Eto'o olduğunu kaydeden Öztürk, bunun hem şehrin tanıtımı hem futbolcu transferlerini kolaylaştırdığını kaydederek, "Eto'o, oyuncu transferlerinde, kulüp bilinirliğinde ve performans olarak katkı sağlıyor. Yıldız transfer dediğimiz transfer tipleri bunlar ama ilk yıldan sonra pazarlama adına yapacağınız şeyler azalıyor. Büyük kulüpler her yıl bir isimle sözleşme imzalıyor. Mesela Barcelona'nın Arda Turan'ı transfer etmesi önemli bir hamle. Bunlar doğru ve olması gereken hamleler." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Eto'o ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Vagner Love gibi iki profesyonel futbolcusu bulunduğu için şanslı bir şehir olduğunu söyleyen Öztürk, "Hem Love hem Eto'o doğru oyuncular. Bazı futbolcular dünya yıldızı oluyor ama çalışmıyor. Bu iki isim öyle değil. Önümüzdeki yıllar için kiralama sisteminin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Kafamızda bazı oyuncular var ama söyleyip taraftarımızı yanlış beklentiye sokmayalım." diye konuştu.

Ligde ellerinden geleni yaptıklarını ve bu sezonun Antalyaspor'un tarihinde en fazla puan aldığı dönemi olmasını dileyen Öztürk, Aytemiz Alanyaspor'a da başarı diledi.





- Inter'e hazırlık maçı teklifi

Öztürk, İtalya'ya gittiğini ve Inter Kulübü yetkilileriyle görüşme imkanı bulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kendilerini Antalya'ya davet ettik, konaklama giderlerini karşılama ve Antalyaspor ile bir hazırlık maçı yapma teklifini ilettik. Bayern Münih en son Katar'a gitti 1 milyon avro aldı. Real Madrid, Çin'e gitmek için 2 milyon avro alıyor. Bunların şehre katkısı var mı? Evet var. Burada kulüpler ve turizmciler olarak yapabileceklerimiz kısıtlı şeyler. Inter, gerçekten dünya devi ama daha iyi konumda kulüpler var. Onları nasıl çekebiliriz düşünmek gerekiyor."

İtalya ziyareti sırasında İtalya Süper Kupası'nın Antalya'da oynanması yönünde de teklif yapma aşamasına geldiklerini kaydeden Öztürk, bunun gerçekleşmesi halinde 20 bin kişinin Antalya'ya maçı izlemeye geleceğini belirtti. Kendilerinden istenen ilk rakamın 3 milyon avro olduğunu belirten Öztürk, bunun sadece Antalyaspor'un yapabileceği bir şey olmadığını, devlet düzeyinde de atılımlar olması gerektiğini dile getirdi.





- Çavuşoğlu: "Örnek oluşturuyoruz"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Alanya'nın sahip olduğu tarihi, doğal güzellikler ve değerlerle takıma, takımın da tanıtım başta olmak üzere birçok yönden Alanya'ya katkı sağladığını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'de yer almasının Alanya'da da ayrı bir hava oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ünlü futbolcuların da bölgeye olan dikkati artırdığına işaret etti. Bölgeden iki takımının Süper Lig'de yer almasının avantajına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Aynı şehrin takımlarının hiçbiri, birbiriyle barışık değildir ama biz bir örnek oluşturuyoruz bu konuda. Gerek taraftar grupları, gerek yönetimiyle iki kulübümüz bundan sonraki süreçte de iyi ilişkiler kurarak örnek olacak." dedi.

Vagner Love'un takıma çok şey kattığını ifade eden Çavuşoğlu, "Love, 15 gole ulaştı. Eto'o'nun Antalya'da yaptığı belli. Aynı şekilde Love da bize katkı sağlıyor. Bu futbolcuların gelmesi hem turizm hem tanıtım açısından çok şey katıyor." diye görüş belirtti.

Süper Lig'e yeni çıkmış bir kulüp olarak bu yıl kalıcı olmayı amaçladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ardından aşama aşama gelişim göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu, bu sezon Antalyaspor'un da Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir konumda ligi tamamlamasını temenni etti.







