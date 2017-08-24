Antalyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları





ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Koşu ve kondisyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti. Antrenman maçında yeni transfer Samir Nasri yedek takımda mücadele ederken, Samuel Eto'o yaptığı asistlerle dikkati çekti.

Antrenman, maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmanda, sakatlıkları devam eden Sandro Cordeiro ve Zeki Yıldırım yer almazken, Jeremy Menez, Boza Jean Drole ve Deniz Kadah ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Akdeniz ekibinin Kamerunlu yıldız oyuncusu Eto'o, antrenman sonunda kaleci Ozan Evrim Özenç ile penaltı çalıştı. Bütün penaltı atışlarını gole çeviren Eto'o'yu ilk tebrik eden kaleci Ozan Evrim oldu.

Öte yandan teknik direktör Çalımbay'ın, antrenman sonrası Nasri ile görüştüğü görüldü.

Bu arada Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanı ziyaret etti. Eto'o ile sohbet eden Çandır, oyunculara bir tepsi baklava ikram etti.

Diğer yandan kırmızı-beyazlı ekip, 13-17 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Yörex Fuarı'nın afişi önünde fotoğraf çektirdi.