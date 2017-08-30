Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Sınırlı alanda pas çalışmasının ardından idman, yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
İdmanda, sakatlığı devam eden Zeki Yıldırım yer almazken, Sandro Cordeiro, Jeremy Menez ve Boza Jean Drole takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Akhisar Belediyespor maçında sağ ayak fibula kemiğinden sakatlanarak ameliyat edilen Zeki Yıldırım'ın, yapılan tetkiklerinde 3 hafta daha yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Avusturya'daki kampta ayağındaki platinden dolayı sakatlanarak operasyon geçiren Deniz Kadah, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından, takımla ilk antrenmanına çıktı. Deniz'in taktik ağırlıklı çift kale maçta oldukça istekli olduğu görüldü.
Çalımbay, antrenmanın sonunda oyuncularıyla sahada bir toplantı yaptı.