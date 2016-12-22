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Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenman, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi...

Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenman, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen'in cenazesi için Aydın'a giden teknik direktör Rıza Çalımbay'ın katılamaması üzerine yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde gerçekleştirildi.

Şehitler için İstanbul'da yapılacak "Yıldızlar Karması" maçında mücadele edecek Samuel Eto'o ile Serdar Özkan da idmana katılmadı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Yağış altında gerçekleştirilen idmanda futbolcuların hırsı dikkati çekti.

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