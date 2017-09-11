Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 4. hafta maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, ara vermeden 15 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, haftanın ilk antrenmanını sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Galatasaray maçında ilk 11'de oynayan futbolcular antrenör Bülent Albayrak yönetiminde düşük tempolu koşu ve yürüyüş yaptı.
Diğer grup ise koşu ve 5'e 2 pas oyunundan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde dar alanda taktik çalıştı.