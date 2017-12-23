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Antalyaspor'da kupa mesaisi

ANTALYA (AA) - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı....

Antalyaspor'da kupa mesaisi

ANTALYA (AA) - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier gözetimindeki idmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFutbolKayserisporZiraat Türkiye Kupası
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