Antalyaspor'da Nasri, ilk antrenmanına çıktı





ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da yeni transfer Samir Nasri, takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmadan yaklaşık yarım saat önce antrenman sahasına çıkan yeni transfer Nasri, kulüp çalışanlarıyla tanıştı.

Ardından antrenman sahasında fizyoterapist eşliğinde çalışan Jeremy Menez ile bir süre sohbet eden Nasri'ye, antrenmanda da Samuel Eto'o eşlik etti.

Antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Antrenman sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da Fransız yıldız Nasri ile bir süre konuşması dikkati çekti.

Antrenmanı izleyen Antalyasporlu taraftarlar da Eto'o, Nasri ve Menez'e sevgi gösterilerinde bulundu.