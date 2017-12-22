Antalyaspor'da olağan genel kurul 10 Ocak'ta

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübünde olağan genel kurul toplantısı 10 Ocak'ta yapılacak.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre 2017 Olağan Genel Kurulu, 10 Ocak 2018'de Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Genel kurulda yeni yönetim belirlenecek.
Kırmızı-beyazlı camiada 7 Aralık'ta olağanüstü genel kurul kararı alınmış, söz konusu gün kongrenin iptal edildiği açıklanmıştı.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 30 Haziran 2016'da başladığı görevinden 11 Aralık 2017'de istifa etmişti.