Antalyaspor'da olağanüstü kongre kararı





ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirterek, "Yönetim olarak yorulmuş durumdayız." dedi.

Öztürk, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göreve 2016 yılında geldiklerini hatırlatan Öztürk, "Göreve başladıktan bir ay sonra kulübün mali durumunu kamuoyu ile paylaştık. Kulübün sportif ve mali durumunun değerlendirilmesinde, istediğimiz hedefe ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gördük ve görevi bırakmak istedik." ifadelerini kullandı.

Öztürk, ilgililerin göreve devam etmeleri yönünde, gelir getirici projeler üretileceğini kendilerine söylediğini belirterek, bu vaatlere inandıklarını ve göreve devam etmeye karar verdiklerini aktardı.

Görevleri süresince çok sayıda proje geliştirdiklerine dikkati çeken Öztürk, Antalyaspor'un çok sayıda kurum ile olan sorunlarını ortadan kaldırdıklarını, birikmiş hukuki itilafları çözmek suretiyle, kulübü UEFA lisanslı bir takım haline getirdiklerini dile getirdi.

Kurumsallaşmaya öncelik vererek kulübün itibarını üst seviyeye çektiklerini ifade eden Öztürk, stat ve tesisleri devralarak buralara çeşitli yatırımlar yaptıklarını, basketbol şubesini kurduklarını ve kulübün kombine sayısını bu yıl 24 bine yükselttiklerini vurguladı.

Başkan Öztürk, geçen yıl çalışmalarının meyvesini alarak kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçirdiklerini de sözlerine ekledi.





- "Verilen sözler tutulmamıştır"





Ali Şafak Öztürk, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Sportif başarılara imza atarken gelir artırıcı iş ve işlemleri de takip ettiklerini anlatan Öztürk, bankalara vadesi geçmiş, ödenmemiş hiçbir taksitlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Göreve gelmelerinden önce Antalyaspor'un birçok kişi ve kuruma 32,5 milyon avro tutarında borcu olduğunu hatırlatan Öztürk, "Dönemimizde bu tutar 45 milyon avroya yükseldi. 3 bankaya borcumuz vardır ve 2023 yılına kadar vadelenmiştir. Yönetimimizde, başlangıçta 66 olan futbolcu sayısı 36'ya indirildi. 23 milyon avro olan takım değeri ise 45 milyon avroya yükseldi. Oransal olarak futbolcu sayısı düşmesine rağmen takımın değeri arttı." diye konuştu.

İnsanların sürekli "Kulüp batıyor" şeklinde söylemleri olduğuna işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bize verilen sözler tutulmamıştır. Sezon başlangıcında bazı transferler yaptık. Amacımız Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmek, Avrupa'ya götürmekti. Bunların yapılmasının nedeni Antalyaspor'un geleceğini kurtaracak projelerdi. Sürekli bir karalama kampanyası oldu. Bizi yaralamak için ısmarlama haberler yapıldı. Beraber çalıştığımız menajere 6 milyon lira ödendiği iddia edildi. Adama 80 bin avro ödedik. Sanki oradan gelecek paraya ihtiyacımız var gibi konuşuldu."





- "2046 yılına kadar senede 25 milyon lira gelir getirecek bir projeydi"





"Geçmiş dönemde itham edilen, hatta şuan davalık olan, 'spor tarihinin en büyük vurgunu' diye adlandırılan dönemlerde bile olmayan toplantılar bizim dönemimizde gerçekleşti." diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Bunlar başarıyı yakalamış, ismi temiz olan bir yönetim hakkında yapıldı. Anlam veremiyoruz. Bazıları Antalyaspor'un bizimle başarılı olmasını istemiyor. Antalyaspor Kulubü Derneği, Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, kentteki moloz döküm yerlerinin işletmesi hakkında sözleşme imzaladık. Buraların işletme hakkını Antalyaspor olarak aldık. 'Bir yıldır yürütülen projelerin meyvesini aldık, Antalyaspor için büyük bir adım attık' dediğimiz sırada meclis kararıyla birim fiyatı yarı yarıya düşürüldü. Antalyaspor'un geleceğini kurtaracak, 2046 yılına kadar senede 25 milyon lira gelir getirecek, bu sene içinde yaptığımız yatırımları mantıklı hale getirecek bir projeydi."

Öztürk, yatırımcı firma ile anlaşma imzalandıktan sonra birim fiyatının düşürüldüğünü, bunun da Antalyaspor'un kazanacağı parayı azalttığını anlattı.

Projelerinin sonuca ulaşamamasının altında yatan sebepleri anlamakta güçlük çektiklerini ifade eden Öztürk, "Bu son hamle Antalyaspor'un başarılı olmaması, en azından bizimle başarılı olmamasının düşünüldüğünü akla getiriyor. Bunun araştırılmasını ben de isterim. Çünkü bizim kulüple ilgili bir çıkar noktamız yok. Bazı medya kuruluşlarında çıktığı gibi benim kişisel bir siyasi takvimim de yok. Antalyaspor bizim için kesinlikle bir basamak değil. Girdiğimiz finansal riskler de harcadığımız emek de bunun için yeterince kanıt zaten." ifadelerini kullandı.





- Gözyaşlarına hakim olamadı





Öztürk, gelir getirici projeler üretildiğinde şehrin, o projelerin arkasında durması gerektiğini vurguladı.

Yaptıkları projenin, Antalyaspor tarihinde bir benzerinin olmadığını savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Diğer sorunlar çözülür ama meclisten çıkan son karar, bizi gerçekten büyük bir anlamda üzmüştür. Sportif alanda başarıya ulaşacağına inandığımız Antalyaspor'a yeni projeler üretilmesi ve Antalyaspor'un bütünlük halinde olması için, daha pozitif düşünülen bir gelecek planlaması ve daha fazla düşünülen yönetimin potansiyelli olarak göreve gelebilmesi için teminen seçim gündemli olağanüstü genel kurul düşünüyoruz. Bununla ilişkin takvimi ayrıca şirket paydaşları ve kamuoyu ile de paylaşacağız. Tüm Antalyaspor camiası bilsin ki göreve nasıl başladıysak olağanüstü genel kurul tarihine kadar da aynı duruşu sergileyeceğiz."

Kulüp başkanı Öztürk, desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Öztürk, Antalyaspor taraftarına teşekkür ettiği sırada da gözyaşlarına hakim olamayınca basın toplantısını bitirerek toplantı odasından ayrıldı.