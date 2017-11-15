Antalyaspor'da olağanüstü kongre kararı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Görevleri süresince çok sayıda proje geliştirdiklerine dikkati çeken Öztürk, Antalyaspor'un çok sayıda kurum ile olan sorunlarını ortadan kaldırdıklarını, birikmiş hukuki itilafları çözmek suretiyle, kulübü UEFA lisanslı bir takım haline getirdiklerini dile getirdi.

Kurumsallaşmaya öncelik vererek kulübün itibarını üst seviyeye çektiklerini ifade eden Öztürk, stat ve tesisleri devralarak buralara çeşitli yatırımlar yaptıklarını, basketbol şubesini kurduklarını ve kulübün kombine sayısını bu yıl 24 bine yükselttiklerini vurguladı.

Başkan Öztürk, geçen yıl çalışmalarının meyvesini alarak kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

"Verilen sözler tutulmamıştır"

Ali Şafak Öztürk, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Sportif başarılara imza atarken gelir artırıcı iş ve işlemleri de takip ettiklerini anlatan Öztürk, bankalara vadesi geçmiş, ödenmemiş hiçbir taksitlerinin bulunmadığını dile getirdi.

İnsanların sürekli "Kulüp batıyor" şeklinde söylemleri olduğuna işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bize verilen sözler tutulmamıştır. Sezon başlangıcında bazı transferler yaptık. Amacımız Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmek, Avrupa'ya götürmekti. Bunların yapılmasının nedeni Antalyaspor'un geleceğini kurtaracak projelerdi. Sürekli bir karalama kampanyası oldu. Bizi yaralamak için ısmarlama haberler yapıldı. Beraber çalıştığımız menajere 6 milyon lira ödendiği iddia edildi. Adama 80 bin avro ödedik. Sanki oradan gelecek paraya ihtiyacımız var gibi konuşuldu."

Gözyaşlarına hakim olamadı

Öztürk, gelir getirici projeler üretildiğinde şehrin, o projelerin arkasında durması gerektiğini vurguladı.

Yaptıkları projenin, Antalyaspor tarihinde bir benzerinin olmadığını savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Diğer sorunlar çözülür ama meclisten çıkan son karar, bizi gerçekten büyük bir anlamda üzmüştür. Sportif alanda başarıya ulaşacağına inandığımız Antalyaspor'a yeni projeler üretilmesi ve Antalyaspor'un bütünlük halinde olması için, daha pozitif düşünülen bir gelecek planlaması ve daha fazla düşünülen yönetimin potansiyelli olarak göreve gelebilmesi için teminen seçim gündemli olağanüstü genel kurul düşünüyoruz. Bununla ilişkin takvimi ayrıca şirket paydaşları ve kamuoyu ile de paylaşacağız. Tüm Antalyaspor camiası bilsin ki göreve nasıl başladıysak olağanüstü genel kurul tarihine kadar da aynı duruşu sergileyeceğiz."

Kulüp başkanı Öztürk, desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Öztürk, Antalyaspor taraftarına teşekkür ettiği sırada da gözyaşlarına hakim olamayınca basın toplantısını bitirerek toplantı odasından ayrıldı.

Muhabir: Süleyman Elçin