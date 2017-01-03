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Antalyaspor'da transfer

- Kırmızı-beyazlılar, Galatasaraylı Salih Dursun ile satın alma opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı - Salih Dursun: "Antalyaspor'un yükselişiyle kendimi de yükseltmek istiyorum" - "(Hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi) Deniz hocadan, benim yüzümden yaşadığı sıkıntılar nedeniyle özür dilerim. Yaptığım hareket bütün hakemlere karşı da algılandı. Aslında 'basit bir cahillik, acemilik' diyeyim. Hakemlerden de özür dilerim" - Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Öz: "Eto'o'nun geleceğiyle ilgili netleşmiş bir teklif yok"

Antalyaspor'da transfer

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaraylı Salih Dursun ile satın alma opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, Salih Dursun ile Antalyaspor AŞ yönetim kurulu üyeleri Salih Peker ve Şefik Öz katıldı.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salih ile 3,5 yıllığına anlaştıklarını söyledi. Salih Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık oynayacağını, ardından da satın alma opsiyonunun kendilerinde bulunduğunu ifade eden Öz, kaliteli bir oyuncu ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


- Salih: "Antalyaspor'da başarılı olmak istiyorum"


Salih Dursun ise Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu bildirdi.

Kariyerinde ilk defa mutlu olarak bir kulübe geldiğini anlatan Salih, "İlk olarak Antalyaspor'da başarılı olmak, Antalyaspor'un yükselişiyle kendimi de yükseltmek istiyorum. Her futbolcu milli takıma gitmek ister. Önce milli takıma gidip, oradan da Avrupa'da futbol oynamayı hedefliyorum. Bunu başaracağımı da biliyorum. Antalyaspor bunun için doğru adım." diye konuştu.

Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Deniz Ateş Bitnel'in yere düşen kırmızı kartını alarak hakeme göstermesi olayıyla ilgili de ilk defa açıklamada bulunmak istediğini söyledi.

Olayın bir anda geliştiğini bilmeden, düşünmeden yaptığı bir hareket olduğunu aktaran Salih Dursun, şunları kaydetti:

"Trabzonspor Kulübü destek oldu ama benim yaptığım hareket doğru bir hareket değildi. Yanlış bir hamleydi. Aniden gelişen acemice, düşünülmeden yapılan bir hamleydi. Trabzonspor taraftarı da bana sahip çıktı ama bende hakemi düşürdüğüm durumun üzüntüsü vardı. Deniz hocadan, benim yüzümden yaşadığı sıkıntılar nedeniyle özür dilerim. Yaptığım hareket bütün hakemlere karşı da algılandı. Aslında 'basit bir cahillik, acemilik' diyeyim. Hakemlerden de özür dilerim. Hiçbir zaman 'evet, mutluyum' diyebileceğim bir olay olmadı. Psikolojik açıdan yaşadığım üzüntü açısından sıkıntı oldu. Deniz hocanın yaptığı yanlıştı ama bu konunun bu kadar uzayacağını bilseydim yapmazdım."


- Eto'o'nun transferi


Öte yandan toplantıda gazetecilerin, "Eto'o'nun transferiyle ilgili son durum nedir?" şeklindeki soruları üzerine Şefik Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Eto'o'nun geleceğiyle ilgili netleşmiş bir teklif yok. Durumu yönetim kurulu olarak bugün yapacağımız toplantıda değerlendireceğiz. Eto'o ile çalışmak istiyoruz. Bir dünya yıldızı olarak Avrupa'da kendini temsil edebileceği bir kulüpte oynamak isteyebilir. Şartlar oluşursa bakarız."

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AntalyasporFutbolSalih DursunSpor Toto Süper LigTransfer
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