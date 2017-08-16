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Antalyaspor'dan hakem Cüneyt Çakır'a tepki

- Antalyaspor Kulübü: "Cüneyt Çakır’ın kararları maçın sonucuna etki etmiştir" - "Video Hakem Sistemi (VAR) geciktirilmeksizin uygulamaya konulmalıdır"

Antalyaspor'dan hakem Cüneyt Çakır'a tepki

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, Beşiktaş'la deplasmanda oynadıkları ligin ilk hafta maçında hakem Cüneyt Çakır'ın sonuca etki eden hatalar yaptığını iddia etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2017-2018 sezonu henüz başlamış olmasına rağmen, hakem hatalarının gündemin ilk sırasında yer aldığı bildirildi.

Hiçbir şekilde takımlarının puan kaybına gerekçe aramadıkları ancak bu hataları görmezden gelmenin, dile getirmemenin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, Beşiktaş maçındaki bazı pozisyonlar değerlendirildi.

Charles'ın ayak tendonuna yapılan sert müdahalenin ardından Beşiktaşlı oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, bir başka pozisyonda Salih Dursun'a atılan tekmenin de karşılığının kırmızı kart olması gerekirken, sarı kart verildiği belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın golü öncesinde ortada fiziksel temas olmamasına rağmen serbest vuruş kararı verildiği ve Cenk Tosun'a yapılmayan ihlal sonrası penaltı verilmesi hatalarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Maçın hakemi bu ve benzeri hataları hep Antalyaspor aleyhinde gerçekleştirirken, takımımızın en küçük ihlalinde kartlarını kolayca kullanmıştır. Özetle maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın kararları maçın sonucuna etki etmiştir. Buradan hareketle Antalyaspor olarak özellikle ve önemle ifade etmek istiyoruz ki, Video Hakem Sistemi (VAR) geciktirilmeksizin uygulamaya konulmalıdır. VAR sistemi uygulandığında maçın hakemi penaltı pozisyonuyla ilgili uyarılacak ve pozisyonu tekrar izleyerek hatalı kararından dönme imkanını bulacaktır."


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