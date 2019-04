App Run Hazırlık Koşusu, İstanbul'da yapıldı - 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019 öncesinde İstanbul Caddebostan'da App Run Hazırlık Koşusu düzenlendi - No Reason Co. ve Runarchy gibi koşu gruplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yaklaşık 100 kişi toplamda 12 kilometrelik mesafeyi kat etmeye çalıştı

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:36