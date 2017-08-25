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Arda, Alaves maçının kadrosunda yok

- Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Alaves deplasmanının 18 kişilik kadrosunda yer almadı

Arda, Alaves maçının kadrosunda yok


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Alaves maçının kadrosunda yer almadı.

Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde, ligin ikinci haftasında yarın deplasmanda Alaves ile yapacakları maçın 18 kişilik kadrosunda milli futbolcu Arda Turan'a yer vermedi. İspanyol teknik adam, sakatlıkları devam eden Rafinha ve Luis Suarez'in yanı sıra Digne, Marlon, Munir, Douglas ve Vermaelen'i de Barcelona'da bıraktı.

Takımının Real Betis ile ilk haftada oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede kadroya giren 30 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde görev beklemişti.

Luis Enrique'nin görevi bırakmasının ardından mayıs ayında Barcelona'nın başına geçen 53 yaşındaki Valverde, Real Madrid ile oynadıkları ve iki maçta da yenildikleri İspanya Süper Kupa mücadelelerinde milli futbolcuyu 18 kişilik kadroda düşünmemişti.

Alaves deplasmanında Barcelona'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Denis Suarez, Iniesta, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal ve Umtiti.

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AlavesArda TuranBarcelonaErnesto ValverdeFutbolİspanya Birinci Futbol Ligi
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