Arda Turan 6,5 sezon sonra Süper Lig'e dönüyor

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan kariyerine Galatasaray altyapısında devam eden ve 2004-2005 sezonunda burada A takıma yükselen Arda Turan, ardından Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla birçok önemli başarıya imza attığı Avrupa kariyerini tamamlayarak, yeniden Süper Lig'in yolunu tuttu.

Arda Turan'de

Galatasaray'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon avro net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer oldu.

Katalan ekibinin kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda'yı Medipol Başakşehir, 2,5 yıllığına kiraladı.

İspanya kariyeri başarılarla dolu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla 6,5 sezon geçiren Arda, çok önemli başarılar yaşadı.

Atletico Madrid formasıyla mücadele verdiği 4 sezonda 178 resmi maça çıkıp, 22 gole imza atan yıldız oyuncu, kariyerinin en parlak dönemini Madrid'de geçirdi.

Buradaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Arda, 2012-2013 sezonunda ise İspanya Kral Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Arda için 2013-2014 sezonu başarılarla dolu geçti. Arda Turan'ın ön planda olduğu Atletico Madrid, bu sezon La Liga'da ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmesine karşın Real Madrid'e boyun eğmekten kurtulamadı.

Tecrübeli oyuncu, 2015-2016 sezonu başında sözleşme imzaladığı Barcelona'da, FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle 2016 Ocak ayından itibaren listeye girebildi. Katalan ekibinde 2,5 sezon geçiren Arda 55 resmi maça çıkıp, 15 gol kaydetti ve 6 kupa kaldırdı.

Arda, Barcelona kadrosunda 1 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

Milli oyuncu, Galatasaray formasıyla Türkiye'de 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.