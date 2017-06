Arda Turan, A Milli Takım kariyerini sonlandırdı

PORTOROZ (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Yaşanan olayların ardından milli takımın Slovenya'da konakladığı otelde basın toplantısı düzenleyen Arda Turan, her zaman tepkisinin aynı olacağını belirterek, "Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım, yine ödeyeceğim. Gereğini yapıyorum ve milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. Her zaman yaptığım gibi şerefimle, onurumla... İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil de insanlığımı bırakırım ama ne yaptıklarını ne ettiklerini çok iyi biliyorum ve her zaman tepkim aynı olacak." ifadelerini kullandı.

"Pişman mıyım, değilim. Kuş gibi hissediyorum." diyen Arda, "Hayatım boyunca bana söylenenlerin hiçbirini unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Ben milli takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Hocamızla, federasyon başkanımızla konuşup Kosova maçında olmamam yönünde karar aldık." diye konuştu.

İyi futbolcu değil, iyi ve onurlu adam olmak için uğraştığını kaydeden tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Şunu da duyuyorum, 'biz öyle haberler yapmadık'. Evet o imzaları değiştirmiş. Başkasının imzasıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. Neler yaptıklarını biliyorum. O haberleri yapanların hangisini görürsem aynı tepkiyi verir miyim, bilmiyorum ama aynı siniri ve aynı tepkiyi göstereceğim. Bugün burada 2002'den beri Türk milli takımın her kademesinde hizmet etmiş, olimpik milli takım dahil, ülkesini severek sadece milli formaya aşık biri olarak, parayı ve başka bir şeyi düşünmeyerek, gerektiğinde her türlü ilacı kullanarak, mücadele ederek sahaya çıkmış, fedakarlık yapmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Ülkemi çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Bu sıkıntılar olduğunda şunu ifade ettim, 'istiyorsanız çekileyim'. Gerçekten kenara çıkmayı çok istiyordum. Zarar verdiğimi düşünüyordum. Artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma, içeride konuştuğum birçok insana, aileme çok teşekkür ederim."





- Uçakta Bilal Meşe'ye saldırdı





Arda Turan, Makedonya ile oynanan maçın ardından takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulundu.

Ay-yıldızlı takım, Makedonya ile deplasmanda yaptığı özel maçın ardından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova ile oynayacağı müsabakanın kamp çalışmaları için uçakla Slovenya'ya hareket etti. Barcelona forması giyen Arda Turan, gazetecilerin de alındığı uçakta, daha önce yaptığı haberlere tepki gösterdiği Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırı gerçekleştirdi.





- Basın mensupları protesto etti





Gazeteciler, basın toplantısı yapan Arda Turan'ı protesto etti.

Muhabir ve bazı foto muhabirleri, Arda Turan'ın içeri girmesiyle toplantının yapıldığı salondan ayrıldı.

Kameramanların görüntü aldığı toplantıyı, milli futbolcular Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Olcay Şahan, Selçuk İnan, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı da takip etti.