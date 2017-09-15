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Arda Turan, Barcelona'da bu hafta da yok

Sakatlığı devam eden Arda Turan, Barcelona'nın yarın Getafe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Arda Turan, Barcelona'da bu hafta da yok

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaşacak Barcelona'da sakat olan milli futbolcu Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.

Sol bacak kaslarındaki sakatlıktan henüz çıkamayan Arda, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Barcelona'nın maç kadrosuna giremedi. Arda'nın sakatlığı, 5 Eylül'de Hırvatistan'a karşı oynanan milli maçın ardından futbolcunun İspanya'ya dönmesinden sonra açıklanmıştı.

La Liga'da 9 puanla lider olan Barcelona, 4. hafta maçında 10. sıradaki Getafe'ye konuk olacak.

Muhabir: Şenhan Bolelli

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Arda TuranBarcelonaİspanyaLa LigaSpor
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