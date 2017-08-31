



ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalyaspor'un İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'den transfer ettiği Cezayir asıllı Fransız futbolcu Samir Nasri, Galatasaray'ın, milli futbolcu Arda Turan'ı kadrosuna katması halinde Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ön plana çıkacağını söyledi.

Nasri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelmeden önce de Süper Lig hakkında bilgi sahibi olduğunu aktardı. Fransız futbolcu, bu yıl yapılan transferlerin, dünyaca tanınmış isimlerin Türkiye'ye gelmesinin, kendisinin Antalyaspor'a imza atmasında etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'ye geldiğinde statların, antrenman sahalarının ve taraftarın futbola olan tutkusunun kendisini çok etkilediğini anlatan 30 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'deki futbol ortamından bu kadar etkileneceğimi beklemiyordum. Lig kalitesi bir İspanya, İngiltere ligi kadar yok. Ancak bu şekilde transferler ve yatırımlar yapılırsa, neden o seviyelere gelinmesin. Bence bunun için hiçbir engel yok." diye konuştu.





- Şampiyonluk yarışı yorumu





Samir Nasri, Galatasaray'ın, milli futbolcu Arda Turan'ı transfer etmesi halinde Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için ön plana çıkacağını dile getirdi.

"Arda Turan gelirse şampiyonluğun favorisi Galatasaray olacaktır." ifadesini kullanan deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ın da kadrosunda önemli oyuncuları bulunduran, her sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tecrübeli bir ekip olduğunu kaydetti.

Nasri, şampiyonluk yarışının Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini düşündüğünü belirterek, "Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlar da şampiyonluğu kovalarlar. Antalyaspor olarak bir şekilde toparlanıp, Avrupa kupalarına katılacak seviyeye gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ligin 4. haftasında sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Nasri, bu maça kadar takımdaki sakat oyuncuların iyileşmesi temennisinde bulundu.

Galatasaray karşılaşmasında ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Nasri, "Galatasaray'a kafa tutar, ilk üç maçta 3 galibiyet almış takımı yenebilirsek veya puan alabilirsek, iyi seviyeye geleceğimizin işareti olacaktır." şeklinde görüş belirtti.





- "Eto'o ile güzel gollere imza atacağız"





Takım arkadaşı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun, kariyeri ve geçmişi ile hakikaten saygı duyulacak bir futbolcu olduğunun altını çizen Nasri, deneyimli isim ile sahada anlaşmaları için konuşmalarına bile gerek olmadığını vurguladı.

Nasri, Eto'o ile daha önce karşılıklı oynadıkları maçların olduğunu hatırlatarak, "Yapacağı koşuları, vereceği pasları, vuracağı şutları, onun bütün yapacaklarını birbirimizle konuşmadan biliyorum, hissederek oynuyoruz. Bunu da ilk maçımızda gösterdik. Onunla ileride çok daha iyi bir şekilde anlaşacağız. Eto'o ile güzel gollere imza atacağız." ifadelerini kullandı.