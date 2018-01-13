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Arda Turan, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

Medipol Başakşehir'in 2,5 yıllık kiralama anlaşması yaparak Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, İstanbul'a geldi.

Arda Turan, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Yıldız oyuncu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ile özel uçakla İspanya'dan Atatürk Havalimanı'na geldi. Arda'ya havalimanı çıkışında iki taraftar çiçek ve atkı verdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Arda, "Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli hedefler için de geldim. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa birlikte ulaşırız." dedi.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Arda, "Bana bu fırsatı verdikleri için öncelikle başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyorum. Yeniden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde, böyle bir organizasyonun içinde futbol oynayacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Polis ve taraftarlar arasında gerginlik

Arda Turan'ın gelişi sırasında Atatürk Havalimanı'nda izdiham yaşanırken polis ve taraftarlar karşı karşıya geldi.

Terminal içinde Arda'yı çevreleyen polislerle basın mensupları arasında yaşanan arbede, çıkışta bekleyen taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında kavgaya dönüştü.

Arda'nın araca bindirilmesi için yol açmaya çalışan güvenlik güçleri, meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak oyuncuyu bekleyen taraftarları uzaklaştırmak istedi. Polis tarafından müdahale edilerek dağıtılmaya çalışılan taraftarlar, yabancı madde atarak karşılık verdi.

Oyuncunun havalimanından ayrılmasının ardından ortam sakinleşirken bir taraftarın baygınlık geçirdiği görüldü.

Yaşanan olaylar sırasında kendisini bekleyen araca bindirilen Arda, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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