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Arda Turan, Real Madrid'e karşı oynamayacak

- Barcelona'da forma giyen milli futbolcu, Real Madrid ile oynanacak İspanya Süper Kupası ilk maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı

Arda Turan, Real Madrid'e karşı oynamayacak


İSTANBUL (AA) - Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid ile oynayacakları İspanya Süper Kupası ilk maçının kadrosuna alınmadı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın yarın Camp Nou Stadı'nda Real Madrid'i konuk edeceği İspanya Süper Kupası maçının 18 kişilik kadrosunun belirlendiği bildirildi.

Teknik direktör Ernesto Valverde'nin belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda Arda Turan'ın yanı sıra Andre Gomes, Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas'ın yer almadığı ifade edildi. Sakatlıkları bulunan Rafinha ile Thomas Vermaelen de kadroya dahil edilmedi.

Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki 18 kişilik maç kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal, Samuel Umtiti.


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Arda TuranBarcelonaFutbolReal Madrid
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